Духовный лидер Ирана заявил о возможности НАТО начать войну с Россией

Вмешательство России в ситуацию на Украине было необходимо для того, чтобы предотвратить возможную агрессию со стороны Североатлантического альянса. Об этом во вторник, 19 июля, заявил духовный лидер Ирана Али Хаменеи.

«Если путь для НАТО открыт, то эта организация не видит пределов. Если бы ее не остановили на Украине, то через время альянс начал бы войну под предлогом Крыма», — сказал он во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, на встрече в Тегеране были подняты вопросы обоюдного сотрудничества и организации поставок зерна. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал посредническую роль России в данном вопросе конструктивной и положительной.

При этом, как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, стороны не затрагивали тему военной поддержки и, в частности, передачи Москве иранских беспилотников.

11 июля Assoсiated Press, ссылаясь на помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, сообщило о якобы намерении Ирана передать России сотни беспилотников. Также Салливан заявил, что Белый дом владеет информацией о том, что иранские военные в текущем месяце якобы начнут обучать российских использованию беспилотников.

На следующий день официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг эту информацию. По его словам, особого развития сотрудничества РФ и Ирана по теме вооружений в настоящее время не наблюдается.

Между тем Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси заявил, что отношения двух государств развиваются хорошими темпами: зафиксированы рекордные цифры товарооборота. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что страны «укрепляют взаимодействие по международной безопасности, вносят существенный вклад в сирийское урегулирование».