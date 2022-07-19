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Духовный лидер Ирана заявил о возможности НАТО начать войну с Россией

Духовный лидер Ирана Хаменеи: если бы Россия не остановила НАТО на Украине, альянс начал бы войну из-за Крыма
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Фото: REUTERS/Office of the Iranian Supreme Leader/WANA
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Вмешательство России в ситуацию на Украине было необходимо для того, чтобы предотвратить возможную агрессию со стороны Североатлантического альянса. Об этом во вторник, 19 июля, заявил духовный лидер Ирана Али Хаменеи.

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«Если путь для НАТО открыт, то эта организация не видит пределов. Если бы ее не остановили на Украине, то через время альянс начал бы войну под предлогом Крыма», — сказал он во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, на встрече в Тегеране были подняты вопросы обоюдного сотрудничества и организации поставок зерна. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал посредническую роль России в данном вопросе конструктивной и положительной.

При этом, как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, стороны не затрагивали тему военной поддержки и, в частности, передачи Москве иранских беспилотников.

11 июля Assoсiated Press, ссылаясь на помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, сообщило о якобы намерении Ирана передать России сотни беспилотников. Также Салливан заявил, что Белый дом владеет информацией о том, что иранские военные в текущем месяце якобы начнут обучать российских использованию беспилотников.

На следующий день официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг эту информацию. По его словам, особого развития сотрудничества РФ и Ирана по теме вооружений в настоящее время не наблюдается.

Между тем Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси заявил, что отношения двух государств развиваются хорошими темпами: зафиксированы рекордные цифры товарооборота. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что страны «укрепляют взаимодействие по международной безопасности, вносят существенный вклад в сирийское урегулирование».

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