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Путин, Раиси и Эрдоган встретились для трехсторонних переговоров

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Президенты РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Эбрахим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган встретились для трехсторонних переговоров во вторник, 19 июля, в Тегеране. Они продлились больше часа.

В этот день Путин прибыл с однодневным визитом в Тегеран с целью встречи с президентами государств и обсуждения темы сирийского урегулирования. В рамках тегеранской поездки лидер РФ также организовал три раунда двусторонних переговоров.

В лидерами Ирана и Турции Путин общался по отдельности.

После переговоров с Путиным Эрдоган заявил о конструктивной посреднической роли России в вопросе вывоза украинского зерна. Кроме того, турецкий лидер выразил надежду на успех переговоров по экспорту украинского зерна из черноморских портов и продуктивную встречу в рамках переговоров в Иране.

Во время беседы Путин указал на значительный рост товарооборота между РФ и Турцией.

В ходе первых минут переговоров с президентом Ирана российский лидер отметил, что отношения двух стран развиваются хорошими темпами, зафиксированы рекордные цифры товарооборота. Кроме того, обе страны «укрепляют взаимодействие по международной безопасности, вносят существенный вклад в сирийское урегулирование».

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