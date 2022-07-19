Москвичей предупредили об усилении ветра и грозе 20 июля

Москвичей ожидает ухудшение погоды 20 июля. Об этом во вторник, 19 июля, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы.

«По прогнозам синоптиков, завтра утром и до конца дня в столице ожидаются дождь, местами гроза, порывы ветра до 17 м/с. Будьте внимательны на улице», — говорится в Telegram-канале комплекса.

18 июля ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что текущая неделя в Москве будет умеренно теплой, но дожди могут быть каждый день.

За день до этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что с 18 по 24 июля температура воздуха в Москве будет отставать от климатической нормы.

По прогнозам синоптика, погода в будние дни будет дождливой, а к выходным придет мощный скандинавский антициклон. К субботе потеплеет до 29 градусов, а в воскресенье воздух прогреется еще на три градуса, установится солнечная сухая погода.