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Дело об обналичивании 360 млн рублей в Воронеже передали в суд

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Следственная часть ГУ МВД по Воронежской области завершила расследование уголовного дела о незаконных банковских операциях на 360 млн рублей. Дело передали в Ленинский районнный суд Воронежа. Об этом во вторник, 19 июля, сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на ведомство.

Членам организованной группы вменяют п. «а», «б» ч. 2. ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Имена фигурантов дела не раскрываются.

По информации правоохранителей, члены группы в возрасте от 36 до 39 лет с марта 2016 по июль 2019 года через 11 компаний обналичивали средства своих клиентов без специального разрешения. При этом фигуранты получали «комиссию» в размере 5% от поступивших на счета подконтрольных им компаний средств. Таким образом они незаконно заработали 18 млн рублей. Общая сумма «обнала» превысила 360 млн рублей.

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