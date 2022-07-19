Температура воздуха в Париже достигла 40,5 °C

Максимальная температура воздуха в Париже во вторник, 19 июля, составила 40,5 °C, передает национальная метеорологическая служба Meteo France.

Других районов также коснулись температурные рекорды. Так, в городе Брест на западе Франции в этот день температура достигла 39,3 °C.

В устье Луары городе Нанте было зафиксировано 42 °C, в Сенте — 41,1 °C, в коммуне Бискаррос на юго-западе страны — 42,6 °C. А в районе бушующих лесных пожаров в департаменте Жиронда отмечалась температура в 42,4 °C.

Днем ранее практически вся континентальная часть Франции находилась в режимах погодной опасности: к вечеру 18 июля в 69 департаментах сохранялась «оранжевая» степень, а в 15 — «красная».

17 июля максимальный — «красный» — уровень погодной опасности объявили в 15 департаментах Франции в связи с аномальной жарой.

В Великобритании 18 и 19 июля зафиксирована рекордная температура воздуха — 40°C. Мэр Лондона Садик Хан назвал ситуацию с пожарами на территории города критической из-за аномальной жары. Впервые в Соединенном Королевстве объявлен «красный» уровень опасности.

Во вторник, 19 июля, представитель Всемирной метеорологической организации Роберт Стефански спрогнозировал, что аномальная жара в ряде стран Европы затянется как минимум до середины следующей недели.