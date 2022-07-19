Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин анонсировал проведение следующего астанинского саммита в России
Мир
На дамбе Гувера в США произошел взрыв
Мир
Температура воздуха в Париже достигла 40,5 °C
Мир
В Греции вспыхнул лесной пожар на севере Аттики
Мир
Евросоюз добавил в санкционный список еще 55 россиян
Мир
В МИД Франции сообщили об отправке Киеву еще шести самоходных гаубиц
Мир
Путин заявил о продвижении в вопросе вывоза зерна по Черному морю
Мир
Президент Латвии поддержал лишение гражданства за поддержку СВО
Мир
Путин указал на значительный рост товарооборота между РФ и Турцией
Мир
В ЛНР заявили о слежке НАТО за территорией Донбасса с помощью спутников
Мир
Представители Twitter обвинили Маска в желании навредить компании
Сюжет:

Температура воздуха в Париже достигла 40,5 °C

0
Фото: Global Look Press/Gao Jing
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Максимальная температура воздуха в Париже во вторник, 19 июля, составила 40,5 °C, передает национальная метеорологическая служба Meteo France.

Погода в горе: Западная Европа столкнулась с новыми рекордами жары
Поможет ли общая борьба с изменениями климата предотвратить подобное в будущем

Других районов также коснулись температурные рекорды. Так, в городе Брест на западе Франции в этот день температура достигла 39,3 °C.

В устье Луары городе Нанте было зафиксировано 42 °C, в Сенте — 41,1 °C, в коммуне Бискаррос на юго-западе страны — 42,6 °C. А в районе бушующих лесных пожаров в департаменте Жиронда отмечалась температура в 42,4 °C.

Днем ранее практически вся континентальная часть Франции находилась в режимах погодной опасности: к вечеру 18 июля в 69 департаментах сохранялась «оранжевая» степень, а в 15 — «красная».

17 июля максимальный — «красный» — уровень погодной опасности объявили в 15 департаментах Франции в связи с аномальной жарой.

В Великобритании 18 и 19 июля зафиксирована рекордная температура воздуха — 40°C. Мэр Лондона Садик Хан назвал ситуацию с пожарами на территории города критической из-за аномальной жары. Впервые в Соединенном Королевстве объявлен «красный» уровень опасности.

Во вторник, 19 июля, представитель Всемирной метеорологической организации Роберт Стефански спрогнозировал, что аномальная жара в ряде стран Европы затянется как минимум до середины следующей недели.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022