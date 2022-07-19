Боевики в Авдеевке удерживают на заводе мирных жителей под предлогом «спасения»

В городе Авдеевка украинские боевики под предлогом «спасения» от обстрелов привезли на территорию коксохимического завода мирных граждан и удерживают их как живой щит. Об этом 19 июля заявили в Минобороны РФ.

«При этом на предприятии боевики разместили артиллерию и РСЗО (реактивные системы залпового огня. — Ред.), из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты», — отметили в ведомстве.

Утверждается, что это делается для того, чтобы спровоцировать ответный огонь, а затем обвинить Россию и Донецкую Народную Республику (ДНР) в гибели мирных жителей.

«Еще раз призываем Организацию Объединенных Наций, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению использования вооруженными формированиями Украины объектов гражданской инфраструктуры в военных целях», — подчеркнули в Минобороны РФ.

Накануне официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что войска республики полностью перекрыли в двух местах дорогу из Авдеевки в Константиновку. Таким образом, по его словам, Авдеевка взята в полукольцо.

Как пояснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин, Авдеевка и Северск имеют важное значение для вооруженных формирований Украины. Он уточнил, что освобождение Авдеевки вскроет оборону украинских сил под Донецком.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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