В Ольгинском пруду в Петербурге запретили купание

В Ольгинском пруду в Санкт-Петербурге запретили купаться. Об этом во вторник, 19 июля, сообщает ИА FlashNord со ссылкой на обновленный перечень Роспотребнадзора.

По данным на 19 июля, специалисты взяли 528 проб воды и изучили их на различные показатели. Санитарным нормам сейчас соответствуют два водоема — Верхнее Суздальское озеро в Выборгском районе и озеро Безымянное в Красносельском районе.

4 июля сообщалось о введении запретв на купание на всех семи пляжах был введен в Брянске. Решение было принято по рекомендации регионального Роспотребнадзора — в воде обнаружили превышение содержания вредных микроорганизмов, которые могут вызвать кишечные расстройства и стать источником опасных инфекций.