Эксперт заявил об отсутствии данных для определения опасности штамма «Кентавр»

Новый подвариант «Омикрон»-штамма коронавируса BA.2.75 («Кентавр») появился недавно и пока по нему недостаточно данных в отношении тяжести протекания заболевания. Об этом во вторник, 19 июля, заявил «Известиям» эксперт рынка HealthNet («Хелснет») Национальной технологической инициативы Андрей Ломоносов.

«В целом вирус эволюционирует, подстраиваясь под особенности территории — в Европе очень высокий процент вакцинированных и переболевших «Омикроном» подтипов ВА.1, ВА.2, и сейчас более успешно выживает подтип ВА.5, в Индии другая ситуация, другой групповой иммунитет, и поэтому активнее развился подтип ВА.2.75.», — рассказал он.

По словам эксперта, столкновения этих двух вариантов, которое показало бы преимущество одного над другим, еще не произошло. В Европе сейчас имеются данные об инфекционности вариантов BA.4 и BA.5 и тяжести их протекания, однако в отношении нового варианта информации пока нет.

Ломоносов рассказал, что, согласно данным Роспотребнадзора и ряда европейских агентств, новые типы «Омикрона» существенной опасности не несут. Он подчеркнул, что пока что стоит лишь наблюдать за развитием подварианта «Кентавр» и продолжать применять средства для укрепления и защиты своего иммунитета.

Ранее в этот день стало известно, что подвариант «Кентавр» впервые выявлен в России. В Москве зафиксированы пять случаев. Заболевание у пациентов протекает в легкой форме, госпитализированных среди них нет. В пресс-службе Роспотребнадзора подчеркнули, что эпидемическая ситуация по COVID-19, в том числе в части распространения новых подвариантов штамма «Омикрон», находится на строгом контроле ведомства.

В июле сообщалось, что «Кентавр» был обнаружен, в частности, в Дании, Канаде, Новой Зеландии, США и Нидерландах.

Как пояснил врач-инфекционист Евгений Тимаков, «Кентавр» заразнее подвида BA.2 минимум на 16%. Тем не менее, по словам специалиста, особой опасности он при этом не представляет.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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