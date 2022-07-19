Три человека пострадали в ДТП с автомобилем полиции и Mercedes в Москве
В Москве во вторник, 19 июля, произошло ДТП с автомобилем полиции и Mercedes. По информации источника «Известий», транспортные средства столкнулись на Севастопольском проспекте.
«Пострадали два сотрудника полиции и водитель Mercedes», — сказал собеседник.
Ранее в этот день два человека стали жертвами дорожной аварии в Инжавинском районе Тамбовской области. 45-летний водитель Audi не справился с управлением, влетел в кювет и врезался в деревья. Он и его 32-летний пассажир погибли на месте аварии. Еще двое мужчин в возрасте 30 лет и 31 года получили травмы.