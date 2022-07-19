В Греции вспыхнул лесной пожар на севере Аттики

Сильный лесной пожар возник в горном районе Дау Пендели на севере Аттики в Греции. Об этом пожарная служба Греции сообщает во вторник, 19 июля.

В тушении огня участвуют 11 самолетов и пять вертолетов и 22 машины, а также 78 спасателей (включая 28 румынских пожарных), передает RT.

Также помощь оказывают водовозы местных муниципалитетов и большой отряд пожарных-добровольцев.

Ранее в этот день мэр Лондона Садик Хан назвал ситуацию с пожарами на территории города критической из-за аномальной жары. В Великобритании 18 и 19 июля зафиксирована рекордная температура воздуха — 40 градусов выше нуля. На фоне этого первый раз за всю историю в Соединенном Королевстве объявлен красный уровень опасности.

Во вторник представитель Всемирной метеорологической организации Роберт Стефански спрогнозировал, что аномальная жара в ряде стран Европы затянется как минимум до середины следующей недели.

Накануне стало известно о гибели более чем 500 человек в Испании из-за аномальной жары за неделю — с 10 по 16 июля. В частности, это пожилые люди старше 85 лет, пишет «Москва 24». Воздух в Королевстве прогрелся до 45 º.

17 июля максимальный — красный — уровень погодной опасности объявили в 15 департаментах Франции в связи с аномальной жарой.