Евросоюз добавил в санкционный список еще 55 россиян

В новый список санкций Евросоюза (ЕС) включены еще 55 россиян. Об этом 19 июля сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

«Мы усилили санкции против России. Мы ввели запрет на импорт золота из России. Также мы усилили индивидуальные санкции, приняв дополнительные ограничительные меры против ряда лиц. Эти меры коснулись 55 человек», — сообщила Колонна на заседании комиссии по международным делам в Сенате Франции.

Накануне депутат Европарламента Гуннар Бек заявил «Известиям», что новые меры против РФ могут быть согласованы и объявлены в конце этой недели.

В тот же день в Брюсселе состоялась плановая встреча глав министерств иностранных дел стран Евросоюза, посвященная обсуждению новых антироссийских санкций и дополнительной военной помощи Киеву.

15 июля Еврокомиссия предложила седьмой пакет санкций против России, включая усиление контроля за европейским экспортом современных технологий двойного назначения. Также ЕК предложила уточнить санкции против России, чтобы они «никоим образом не были направлены на сельскохозяйственную продукцию», а также ужесточить ограничения и продлить их действие до января 2023 года.

В тот же день словацкий депутат Европарламента Милан Угрик сообщил «Известиям», что ожидать новых серьезных ограничений в новом пакете не стоит. Они скорее будут нацелены на пересмотр всех предыдущих санкций и устранение лазеек для их нарушения, указал он.

13 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Европу терпеть последствия санкций и продолжать оказывать помощь Украине.

Еще 12 мая президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия успешно справляется с ограничениями, а «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших стран.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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