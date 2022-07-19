В МИД Франции сообщили об отправке Киеву еще шести самоходных гаубиц

Шесть самоходных гаубиц «Цезарь» находятся на пути на Украину, сообщила во вторник, 19 июля, глава МИД Франции Катрин Колонна.

Она отметила в ходе заседания комиссии верхней палаты парламента по международным делам, обороне и вооруженным силам, что 12 таких гаубиц уже переданы Киеву.

«Еще шесть находятся на пути в эту страну. <...> Франция продолжит оказывать военную, гуманитарную и экономическую помощь Украине», — указала Колонна.

Глава МИД Франции также подчеркнула, что Париж не собирается становиться одной из сторон участников конфликта и желает скорейшего разрешения ситуации на Украине.

Ранее во вторник первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США и другие страны Запада, которые продолжают поставлять киевскому режиму различное вооружение, становятся соучастниками убийства детей в Донбассе.

Представитель России при ООН Василий Небензя 9 июня назвал снабжение Киева тяжелой военной техникой явной эскалацией конфликта. По его мнению, РФ придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия.

5 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу указал, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке. Он также отметил, что оружие расползается и по Ближневосточному региону.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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