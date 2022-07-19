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В МИД Франции сообщили об отправке Киеву еще шести самоходных гаубиц

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Фото: commons.wikimedia.org/Mil.gov.ua
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Шесть самоходных гаубиц «Цезарь» находятся на пути на Украину, сообщила во вторник, 19 июля, глава МИД Франции Катрин Колонна.

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Она отметила в ходе заседания комиссии верхней палаты парламента по международным делам, обороне и вооруженным силам, что 12 таких гаубиц уже переданы Киеву.

«Еще шесть находятся на пути в эту страну. <...> Франция продолжит оказывать военную, гуманитарную и экономическую помощь Украине», — указала Колонна.

Глава МИД Франции также подчеркнула, что Париж не собирается становиться одной из сторон участников конфликта и желает скорейшего разрешения ситуации на Украине.

Ранее во вторник первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США и другие страны Запада, которые продолжают поставлять киевскому режиму различное вооружение, становятся соучастниками убийства детей в Донбассе.

Представитель России при ООН Василий Небензя 9 июня назвал снабжение Киева тяжелой военной техникой явной эскалацией конфликта. По его мнению, РФ придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия.

5 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу указал, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке. Он также отметил, что оружие расползается и по Ближневосточному региону.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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