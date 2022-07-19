В Орловской области спрогнозировали ухудшение погодых условий

Ухудшение погодных условий ожидается в ближайшие сутки в Орловской области. Об этом во вторник, 19 июля, сообщает InfoOrel.ru со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«С 21 часа 19 июля по 21 час 20 июля на территории области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, местами сильный, гроза, местами град», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в регионе ожидается западный ветер с порывами до 20 метров в секунду. При этом температура воздуха ночью составит от 8 до 13 градусов тепла, а днем — от 18 до 23 градусов.