Путин указал на значительный рост товарооборота между РФ и Турцией
Отношения Турции и России развиваются, невзирая ни на что, также значительно поднимается уровень товарооборота, заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Тегеране во вторник, 19 июля.
Путин выразил удовлетворение тем, что на полях саммита астанинской «тройки» он и Эрдоган имеют возможность организации двусторонней встречи, так как вопросов накопилось очень много.
Кроме того, Путин обратил внимание на важность обсуждения сирийского урегулирования, карабахской проблемы и двусторонней повестки.
«Много вопросов и по сирийскому урегулированию, перспективные крупные двусторонние проекты движутся, развиваются. В поле нашего зрения находится и другой важный вопрос — урегулирование карабахской проблемы», — подчеркнул российский лидер.
Путин передал Эрдогану «привет большой» от президента Азербайджана Ильхама Алиева, с которым российский лидер встречался накануне в рамках Каспийского саммита.