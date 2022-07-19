Путин заявил о продвижении в вопросе вывоза зерна по Черному морю

По теме вывоза украинского зерна из черноморских портов решены еще не все вопросы, но движение есть. Об этом 19 июля заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин поблагодарил своего коллегу за посреднические усилия по предоставлению турецкой площадки для переговоров по проблемам вывоза зерна по Черному морю.

«При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо», — констатировал президент России.

Ранее, 13 июля, в Стамбуле завершилась встреча военных делегаций РФ, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна, на которой, по данным Минобороны РФ, российская сторона представила свои предложения.

Как рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в результате переговоров в Стамбуле между Россией, Турцией и Украиной состоялся диалог на тему ситуации вокруг украинского зерна, удалось сформулировать некоторые элементы возможной договоренности.

В конце июня Путин подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Он заявлял, что существуют другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.