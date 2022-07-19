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Путин заявил о продвижении в вопросе вывоза зерна по Черному морю

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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По теме вывоза украинского зерна из черноморских портов решены еще не все вопросы, но движение есть. Об этом 19 июля заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин поблагодарил своего коллегу за посреднические усилия по предоставлению турецкой площадки для переговоров по проблемам вывоза зерна по Черному морю.

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«При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо», — констатировал президент России.

Ранее, 13 июля, в Стамбуле завершилась встреча военных делегаций РФ, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна, на которой, по данным Минобороны РФ, российская сторона представила свои предложения.

Как рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в результате переговоров в Стамбуле между Россией, Турцией и Украиной состоялся диалог на тему ситуации вокруг украинского зерна, удалось сформулировать некоторые элементы возможной договоренности.

В конце июня Путин подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Он заявлял, что существуют другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.

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