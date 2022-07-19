Жителей Петербурга предупредили о сильном ветре

В Санкт-Петербурге в среду, 20 июля, ожидается усиление ветра. Об этом 19 июля написал в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

Он также сообщил, что в Петербурге и области ночью пройдут кратковременные дожди, но местами возможны и ливни с грозами.

Днем 20 июля ожидается усиление ветра северо-западного направления. Его порывы достигнут 8–13 м/с. В прибрежных районах Финского залива и Ладоги возможны порывы до 15 м/с и выше, отмечает 78.ru.

Синоптик также спрогнозировал повышение температуры воздуха. По его словам, во второй половине недели термометры покажут 25–30 градусов тепла.