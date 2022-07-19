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В гонке за пост премьера Британии остались Сунак, Мордонт и Трасс

Сунак, Мордонт и Трасс прошли в следующий тур выборов на пост премьера Великобритании

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Бывший глава министерства финансов Великобритании Риши Сунак, заместитель министра по международной торговле Пенни Мордонт и глава министерства иностранных дел Лиз Трасс во вторник, 19 июля, вышли в следующий тур выборов на пост британского премьер-министра.

С дистанции сошла экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок, сообщает Sky News со ссылкой на главу руководящего комитета Консервативной партии Грэма Брейди.

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Согласно результатам голосования, лидирует по количеству голосов снова Сунак (118), после следуют Мордонт (92) и Трасс (86).

Первоначально 11 парламентариев изъявили желание баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Великобритании.

После следующего тура останутся два претендента, лидера будут избирать далее все 200 тыс. членов партии.

11 июля Джонсон заявил, что не будет публично поддерживать ни одного из кандидатов, так как «не хотел бы подрывать чьи-либо шансы». Также он признался, что думает уйти из политики. Однако 15 июля СМИ сообщили, что Джонсон призывает соратников по партии не поддерживать Сунака.

7 июля он объявил о своей отставке, после того как из его правительства ушли свыше 50 политиков. Решение было принято на фоне назначения британским премьером на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

Помимо этого, Бориса Джонсона и его окружение обвинили в организации увеселительных мероприятий во время локдауна, введенного из-за коронавирусной инфекции.

Имя нового премьер-министра и главы Консервативной партии станет известно 5 сентября.

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