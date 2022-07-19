Поезд насмерть сбил 17-летнюю девушку в Симферополе

Поезд насмерть сбил 17-летнюю девушку на улице Ракетной в Симферополе. Об этом во вторник, 19 июля, рассказали в пресс-службе крымского линейного управления МВД на транспорте.

«Сегодня в 12.10 в дежурную часть Крымского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение от дежурного по железнодорожной станции Симферополь о том, что на перегоне станций Симферополь – Симферополь-Грузовой, в районе улицы Ракетная, машинистом электровоза применено экстренное торможение во избежание наезда на человека. Наезд избежать не удалось, поездом смертельно травмирована девушка», — говорится в сообщении, которое приводит ИА «Крыминформ».

Как уточняется в материале, машинист во время торможения неоднократно сигналил, однако, по предварительной информации, девушка была в наушниках.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту инцидента, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее, 27 марта, сообщалось, что электричка сбила насмерть мужчину и женщину на юге Москвы, несчастный случай произошел на платформе на улице Подольских Курсантов. Кроме того, поезд зацепил еще одного человека, которого затянуло под платформу. Пострадавший выжил.