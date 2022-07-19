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В ЛНР заявили о слежке НАТО за территорией Донбасса с помощью спутников
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В ЛНР заявили о слежке НАТО за территорией Донбасса с помощью спутников

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Xander Heinl
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Страны НАТО отслеживают со спутников практически всю территорию Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Об этом заявил 19 июля помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

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«Идет большая разведка со стороны блока НАТО. Это спутниковая группировка, огромные эшелоны, которые сегодня работают и показывают практически каждый сантиметр нашей земли, и это, безусловно, тоже является для нас минусом, а для них плюсом», — сказал он в эфире Первого канала.

Ранее во вторник представитель Народной милиции ДНР заявил, что украинские войска практически полностью лишились возможности проводить воздушную разведку беспилотниками по всей линии фронта в республике.

2 июля бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация делает снимки со спутников районов проведения спецоперации, однако не будет их обнародовать, пока операция не завершится.

28 июня Рогозин заявил, что руководство НАТО получает внушительные объемы данных от частных спутниковых операторов, которые позднее передаются вооруженным силам Украины (ВСУ).

16 июня в «Ростехе» рассказали, что украинские боевики остались без «глаз» и «ушей» из-за использования российскими военными систем РЭБ. Отмечается, что РЭБ успешно проходят «проверку боем»: «глушат» каналы связи противника и системы наведения.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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