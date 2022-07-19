В Калужской области выявили новый очаг птичьего гриппа

Владельцы хозяйств в деревне Терентьево и селе Хвастовичи в Калужской области обратились к специалистам с подозрением на гибель птицы от гриппа. Птичий грипп подтвердился в деревне Терентьево. Об этом во вторник, 19 июля, сообщает газета «Весть».

Сейчас в регионе зарегистрировано девять очагов заболевания — в Боровском, Сухиничском, Бабынинском, Дзержинском, Малоярославецком, Жуковском районах, а также в пригороде областного центра.

Специалисты ветстанций проводят необходимые мероприятия. Зараженные птицы уничтожаются.

В конце апреля вспышку птичьего гриппа зарегистрировали в Комсомольске-на-Амуре. На территории городской свалки массово погибали вороны.