В Калужской области выявили новый очаг птичьего гриппа
Владельцы хозяйств в деревне Терентьево и селе Хвастовичи в Калужской области обратились к специалистам с подозрением на гибель птицы от гриппа. Птичий грипп подтвердился в деревне Терентьево. Об этом во вторник, 19 июля, сообщает газета «Весть».
Сейчас в регионе зарегистрировано девять очагов заболевания — в Боровском, Сухиничском, Бабынинском, Дзержинском, Малоярославецком, Жуковском районах, а также в пригороде областного центра.
Специалисты ветстанций проводят необходимые мероприятия. Зараженные птицы уничтожаются.
В конце апреля вспышку птичьего гриппа зарегистрировали в Комсомольске-на-Амуре. На территории городской свалки массово погибали вороны.