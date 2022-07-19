Представители Twitter обвинили Маска в желании навредить компании

Американский бизнесмен Илон Маск своим отказом в покупке социальной сети Twitter хотел непростительно навредить компании. Об этом заявил 19 июля представитель Twitter в суде, где рассматривается требование заставить предпринимателя совершить сделку принудительно.

«Поведение Маска в рамках контракта непростительно», — указал в ходе предварительного слушания представитель соцсети.

По словам обвиняющей стороны, действия Маска подвергли площадку излишнему давлению и подорвали ее репутацию в глазах общественности. В связи с этим бизнесмен якобы должен приложить все усилия к исполнению сделки, а не делать обратное.

12 июля сообщалось, что компания Twitter подала в суд на Маска, чтобы тот завершил сделку по покупке социальной сети за $44 млрд. Иск был подан в штате Делавер, который в прошлом не позволял компаниям отказываться от сделок.

Изначально было установлено, что для выхода из сделки предприниматель должен заплатить комиссию в размере $1 млрд. Тем не менее представители компании отказались от этого варианта и решили добиваться продажи. 8 июля стало известно, что Маск решил отказаться от приобретения соцсети.

Как отметил адвокат предпринимателя Майк Ринглер, причиной стал отказ от передачи запрошенных данных о функционировании платформы, без которых нельзя убедиться в целесообразности покупки. 7 июля издание The Washington Post со ссылкой на источники писало, что сделка Маска с Twitter оказалась под угрозой срыва из-за ситуации с оценкой числа спам-аккаунтов.

13 мая Маск заявил, что сделка о приобретении Twitter приостановлена до тех пор, пока не будут предоставлены подтверждения, что поддельными являются не более 5% аккаунтов соцсети. Бизнесмен собирался провести оценку данных по собственной методологии.

В июне Twitter согласился предоставить команде Маска доступ к обширному потоку внутренней информации, включающему более 500 млн твитов, публикуемых каждый день. При этом руководство компании сочло, что Маск использует запрос данных как предлог для выхода из сделки либо для снижения цены.