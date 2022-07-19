Реклама
Прямой эфир
Мир
В Греции вспыхнул лесной пожар на севере Аттики
Мир
Евросоюз добавил в санкционный список еще 55 россиян
Мир
В МИД Франции сообщили об отправке Киеву еще шести самоходных гаубиц
Мир
Путин заявил о продвижении в вопросе вывоза зерна по Черному морю
Мир
Президент Латвии поддержал лишение гражданства за поддержку СВО
Мир
Путин указал на значительный рост товарооборота между РФ и Турцией
Мир
В ЛНР заявили о слежке НАТО за территорией Донбасса с помощью спутников
Мир
Представители Twitter обвинили Маска в желании навредить компании
Мир
В Германии из-за дефицита газа возможна заморозка производства бумаги
Экономика
У россиян на 12 п.п. вырос уровень доверия к рублю
Мир
В гонке за пост премьера Британии остались Сунак, Мордонт и Трасс
Сюжет:

Жара вернется в Москву в выходные

Синоптик Леус пообещал возвращение жары в Москву в выходные
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жара вернется в столичный регион к концу текущей недели. Такой прогноз озвучил во вторник, 19 июля, специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Штормовой передел: почему непогода случается всё чаще и длится дольше
Как компенсировать ущерб от травм и порчи имущества из-за упавших деревьев и строительных конструкций

По его словам, прохлада и дожди продержатся еще два дня, особенно это будет ощущаться в среду. А затем с запада в Москву придет антициклон, который начнет прогревать ее в пятницу, 22 июля.

Он добавил, что в выходные ожидается сухая и солнечная погода, дневная температура будет на 2–3 градуса выше положенных по климату значений.

«В субботу в Москве плюс 27–29 градусов, в воскресенье — еще на градус теплее. Столбики термометров вплотную подберутся к отметке в плюс 30. Примерно так же жарко будет и в первый день следующей недели», — поделился Леус в разговоре с телеканалом «Звезда».

Однако уже вскоре после этого, по его словам, вновь начнется процесс похолодания, который принесет в Москву грозы и шквалистый ветер.

Накануне ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что текущая неделя в Москве будет умеренно теплой, но дожди могут быть каждый день, передает RT.

17 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что с 18 по 24 июля температура воздуха в Москве будет отставать от климатической нормы.

По прогнозам синоптика, погода в будние дни будет дождливой, а к выходным придет мощный скандинавский антициклон. К субботе потеплеет до 29 градусов, а в воскресенье воздух прогреется еще на три градуса, установится солнечная сухая погода.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022