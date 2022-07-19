Жара вернется в Москву в выходные

Жара вернется в столичный регион к концу текущей недели. Такой прогноз озвучил во вторник, 19 июля, специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, прохлада и дожди продержатся еще два дня, особенно это будет ощущаться в среду. А затем с запада в Москву придет антициклон, который начнет прогревать ее в пятницу, 22 июля.

Он добавил, что в выходные ожидается сухая и солнечная погода, дневная температура будет на 2–3 градуса выше положенных по климату значений.

«В субботу в Москве плюс 27–29 градусов, в воскресенье — еще на градус теплее. Столбики термометров вплотную подберутся к отметке в плюс 30. Примерно так же жарко будет и в первый день следующей недели», — поделился Леус в разговоре с телеканалом «Звезда».

Однако уже вскоре после этого, по его словам, вновь начнется процесс похолодания, который принесет в Москву грозы и шквалистый ветер.

Накануне ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что текущая неделя в Москве будет умеренно теплой, но дожди могут быть каждый день, передает RT.

17 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что с 18 по 24 июля температура воздуха в Москве будет отставать от климатической нормы.

По прогнозам синоптика, погода в будние дни будет дождливой, а к выходным придет мощный скандинавский антициклон. К субботе потеплеет до 29 градусов, а в воскресенье воздух прогреется еще на три градуса, установится солнечная сухая погода.