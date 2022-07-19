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Штормовое предупреждение объявили в Оренбургской области

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В Оренбургской области на период с 20 по 26 июля объявлено штормовое предупреждение о пятом классе пожарной опасности.

56orb.ru со ссылкой на региональное управление МЧС сообщает, что чрезвычайная ситуация может возникнуть на нескольких территориях региона. По этой причине ведомство просит жителей быть осторожными при использовании огня.

Ранее сообщалось о четвертом классе опасности. Но ситуация усугубилась из-за жары. Вторую неделю в Оренбуржье держатся аномально высокие температуры.

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