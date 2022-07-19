Современную спортплощадку построят в деревне Ершово под Псковом

В деревне Ершово Псковского района построят новую многофункциональную спортивную площадку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Под строительство выбран участок на территории Остенской общеобразовательной школы. Там обустроят футбольное поле с искусственным покрытием и беговые дорожки, а также установят площадку для игровых видов спорта, различные снаряды и уличные тренажеры.

Завершить работы и сдать объект планируется в III квартале 2022 года. Строительство ведется в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

В администрации района отметили, что сроки создания площадки ограниченные, поэтому ход работ будет находиться на постоянном контроле властей.