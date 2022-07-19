Разбитые вандалами «умные» остановки в Оренбурге восстановят

В Оренбурге вандалы повредили семь «умных» остановочных пунктов. От рук хулиганов пострадали павильоны на проспекте Гагарина и улице Чкалова.

Разбитые объекты должны восстановить в кратчайшие сроки. Подобное поручение главе Южного округа дал градоначальник Сергей Салмин.

В частности, как уточняет РИА «Оренбуржье», новые стеклянные панели взамен разбитых закажут у подрядчика, который занимался установкой павильонов. В ближайшее время специалисты проведут замеры и рассчитают стоимость.

По словам мэра, такой внешний вид и состояние остановок недопустимы. По всем случаям порчи имущества Салмин попросил обращаться в правоохранительные органы для установления виновных в хулиганских действиях. Они и должны возмещать ущерб, сказал градоначальник, чьи слова приводит Урал56.Ру.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге на улице Краснознаменной неизвестные вскрыли законсервированный объект культурного наследия — старую усадьбу. Волонтеры «Том Сойер Фест» закрыли проход, чтобы туда никто не смог проникнуть. Однако после действий вандалов дом оказался в широком доступе.