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Разбитые вандалами «умные» остановки в Оренбурге восстановят

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В Оренбурге вандалы повредили семь «умных» остановочных пунктов. От рук хулиганов пострадали павильоны на проспекте Гагарина и улице Чкалова.

Разбитые объекты должны восстановить в кратчайшие сроки. Подобное поручение главе Южного округа дал градоначальник Сергей Салмин.

В частности, как уточняет РИА «Оренбуржье», новые стеклянные панели взамен разбитых закажут у подрядчика, который занимался установкой павильонов. В ближайшее время специалисты проведут замеры и рассчитают стоимость.

По словам мэра, такой внешний вид и состояние остановок недопустимы. По всем случаям порчи имущества Салмин попросил обращаться в правоохранительные органы для установления виновных в хулиганских действиях. Они и должны возмещать ущерб, сказал градоначальник, чьи слова приводит Урал56.Ру.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге на улице Краснознаменной неизвестные вскрыли законсервированный объект культурного наследия — старую усадьбу. Волонтеры «Том Сойер Фест» закрыли проход, чтобы туда никто не смог проникнуть. Однако после действий вандалов дом оказался в широком доступе.

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