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Классик поп-арта Клас Олденбург скончался на 94-м году жизни

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Фото: Getty Images/ullstein bild
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Американский художник шведского происхождения Клас Олденбург, известный своими работами в стиле поп-арт, умер в возрасте 93 лет в своем доме на Манхэттене в центре Нью-Йорка по причине осложнений, возникших после падения. Об этом 18 июля передает британская газета The Guardian.

Художник родился 28 января 1929 года в Стокгольме, однако уже в 1936-м переехал вместе с семьей в Чикаго. Олденбург известен широкой публике благодаря своим гигантским скульптурам в виде предметов повседневности, будь то гамбургер, вишня или игла. Иначе подобные произведения искусства прозвали «мягкими скульптурами».

По данным издания, первая выставка Класа Олденбурга прошла в 1959 году в Мемориальной церкви Джадсона в Гринвич-Виллидж. Все вещи для нее скульптор нашел на улице.

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