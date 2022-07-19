Турецкие производители заявили о готовности перерабатывать зерно с Украины

Турецкие производители заявили о готовности перерабатывать зерно из портов России и Украины, указал 19 июля глава Ассоциации экспортеров зерновых, бобовых, масличных культур и продуктов Юго-Восточной Анатолии Джелал Кадооглу.

«Компании Турции готовы перерабатывать зерно и иное продовольствие, заблокированное в черноморских портах. Переработанное в Турции украинское или российское зерно может затем поставляться в другие части мира», — цитирует его агентство Anadolu.

Ранее во вторник представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает, что четырехсторонние переговоры по вопросам вывоза зерна из украинских портов будут продолжены в ближайшее время.

13 июля в Стамбуле завершилась встреча военных делегаций РФ, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна, на которой, по данным Минобороны РФ, российская сторона представила предложения по вывозу зерна из черноморских портов. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак назвал эти переговоры позитивными.

В этот же день сообщалось, что на вывод кораблей с зерном в Черном море может уйти месяц, а в случае достижения сторонами такого консенсуса за выполнением этого механизма будут следить Турция и ООН.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил в свою очередь, что Киев находится в двух шагах от достижения соглашения с Москвой по экспорту зерна с украинской территории.

В конце июня президент России Владимир Путин подчеркивал, Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда.

Тема вывоза зерна активно обсуждается последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.