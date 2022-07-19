Таблички с именами утонувших установят на диких пляжах в Уфе

В Уфе на диких пляжах установят таблички с информацией об утонувших. Инициатива принадлежит мэру города Ратмиру Мавлиеву.

По данным начальника городского управления гражданской защиты Рафаэля Ахметова, только за месяц, с 17 июня по 17 июля, удалось спасти 28 взрослых и девять детей. Среди взрослых восемь находились в нетрезвом состоянии, а среди детей семь купались без присмотра, пишет ИА «МедиаКорСеть».

В июне шестилетняя девочка погибла, упав в реку в Башкирии. Инцидент произошел в Стерлитамакском районе. В июле в реке Белой в Стрелитамакском районе утонул 16-летний подросток. Тело мальчика нашли лишь на второй день.