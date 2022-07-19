Человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Карелии

В Кемском районе Карелии в результате пожара в многоквартирном доме погиб человек. Об этом сообщает ИА «Карелinform» со ссылкой на пожарную охрану.

Пожар произошел в ночь на 19 июля в городе Кемь. По данным МЧС, горел трехэтажный дом по проспекту Пролетарский, 66.

Прибывшие спасатели эвакуировали пятерых жильцов, в том числе троих детей. Один человек погиб.

Ликвидация возгорания заняла примерно полчаса. В тушении были задействованы восемь человек личного состава и две единицы техники.

17 июля «Известия» сообщали о пожаре в Томской области, в результате которого погибли четверо детей и двое взрослых. Возгорание случилось в квартире жилого дома в Молчановском районе.