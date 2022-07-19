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В ДНР заявили об освобождении союзными силами 254 населенных пунктов

Военные ДНР и ЛНР при поддержке ВС РФ освободили 254 населенных пункта, включая Старомайорское
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Военные Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) при поддержке ВС РФ освободили 254 населенных пункта, включая Старомайорское. Об этом во вторник, 19 июля, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

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«Наши войска продолжают наступление по нескольким направлениям!» — говорится в Telegram-канале штаба.

Днем ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что освободительные бои за город Соледар в ДНР начнутся до конца текущей недели.

18 июля город Северск перешел под контроль вооруженных сил ЛНР. В тот же день военный эксперт Владислав Шурыгин заявил в беседе с «Известиями», что освобождение территорий Донбасса должно завершиться в ближайшие два-три месяца.

Ранее, 15 июля, стало известно, что союзные силы РФ и ДНР контролируют большую часть путей отхода украинских войск из Северска и Соледара. Тогда же украинское командование решило поэтапно выводить подразделения из Северска.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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