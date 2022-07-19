Reuters анонсировало возобновление поставок газа по «Северному потоку» с 21 июля

Поставка российского газа по газопроводу «Северный поток» возобновятся сразу же после завершения планового ремонта — в четверг, 21 июля. Об этом сообщило 19 июля агентство Reuters со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседника агентства, пропускная способность трубопровода после возобновления работы будет менее 160 млн кубометров в сутки.

«Они («Газпром». — Ред.) вернутся к уровням, которые были до 11 июля», — указал другой собеседник.

17 июля газета Bild сообщила, что правительство Германии подозревает, что Россия сократит поставки газа по «Северному потоку». В тот же день Канада отправила турбину Siemens Energy для газопровода «Северный поток» в Германию.

Турбины, необходимые для обслуживания «Северного потока», находились на техобслуживании в Канаде с середины июня. Из-за санкций Оттавы компания не могла их вернуть в Россию, пишет «Газета.Ru». Из-за этого «Газпром» объявил об остановке трех газоперекачивающих агрегатов. В связи с этим пострадала Германия, приток газа в страну по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В ФРГ начался газовый кризис. Спустя несколько недель пребывания в этом состоянии Германия обратилась к Канаде с просьбой вернуть отремонтированную трубу. В Оттаве пошли навстречу.

С 11 июля газопровод «Северный поток – 1» находится на техническом обслуживании. Ремонтные работы будут длиться до 21 июля. В период ремонта поставки газа в Германию через СП-1 осуществляться не будут. Работы были запланированы заранее и согласованы с партнерами по транспортировке. Москва не раз отмечала, что здесь нет никакой политической подоплеки.