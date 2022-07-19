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В Тегеране началась встреча президентов России и Ирана Путина и Раиси

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Президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси начали переговоры в Тегеране, куда российский лидер прибыл 19 июля с однодневным визитом.

Главы двух стран в ходе встречи должны обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, а также международную проблематику.

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Далее у Путина по графику запланирован ряд других важных встреч. Он должен провести переговоры с верховным лидером страны Али Хаменеи, а также встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

После чего в столице Ирана состоится трехсторонний саммит в формате Россия — Иран — Турция. По его окончании лидеры астанинской «тройки» сделают заявление для СМИ.

Как уже известно, в ходе первых минут переговоров с Раиси президент РФ отметил, что отношения России и Ирана развиваются хорошими темпами, зафиксированы рекордные цифры товарооборота. Кроме того, обе страны «укрепляют взаимодействие по международной безопасности, вносят существенный вклад в сирийское урегулирование».

Ранее во вторник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия передала Ирану проект договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве. По его словам, РФ надеется, что после того, как дополнительные правки с учетом мнения иранской стороны будут внесены и согласованы, можно будет выйти на подписание договора в ближайшее время. Также 18 июля Песков сообщил, что со временем Россия отойдет от практики применения доллара в сотрудничестве с Ираном.

В понедельник уполномоченный посол РФ в Тегеране Леван Джагарян заявил, что точек соприкосновения в политике между РФ и Ираном было очень много и до начала российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Дипломат отметил, что Россия активно сотрудничала с Ираном по многим вопросам. В частности, по ситуации в Сирии и на южном Кавказе, а также по каспийской и афганской проблематикам.

До этого президент России и глава Ирана встречались 19 января в Кремле. Тогда Раиси пояснил, что Тегеран хочет, чтобы отношения с Москвой были всесторонними и устойчивыми. Он также добавил, что не видит ограничений на развитие отношений с дружественной Россией, поэтому отношения двух стран будут стратегическими.

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