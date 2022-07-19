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Дворец единоборств построят в Ижевске в течение двух лет

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В Ижевске появится Дворец единоборств. Речь идет о строительстве многофункционального центра, в котором будут проводиться соревнования республиканского и федерального уровней. Площадь здания составит 4,5 тыс. кв. м.

Глава города Олег Бекмеметьев рассказал, что спортивный объект построят на улице Молодежной. Там формируется целый спортивный городок: уже есть ледовый дворец, физкультурно-оздоровительный комплекс для волейболистов, возводится футбольный манеж.

Физкультурно-спортивный зал дворца единоборств будет предназначен для занятий борьбой, мини-футболом, гандболом и волейболом. Трибуны рассчитаны на 1 тыс. посадочных мест. Во дворце будут отдельные залы для занятий тхэквондо и карате, самбо, тайским боксом и кикбоксингом. Часть центра займет мини-гостиница на восемь номеров, пишет ИА «Сусанин».

Городской инвестиционный совет решил, что проект реализуют в рамках концессии. Закончить строительство планируется в 2024 году.

Udm-info.ru уточняет, что дворец единоборств планировали построить в 2019 году к 100-летию Михаила Калашникова. Однако этого не произошло. В начале 2020 года глава Удмуртии Александр Бречалов снова заговорил о строительстве объекта стоимостью около 400 млн рублей. В 2021 году в республиканском министерстве спорта сообщили, что от проекта не отказались и что его планируют реализовать в рамках муниципального концессионного соглашения, но пока точные сроки строительства неизвестны.

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