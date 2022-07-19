Два человека пострадали в ДТП в Республике Коми

В результате ДТП в Прилузском районе Республики Коми пострадали два человека. Об этом во вторник, 19 июля, сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел 18 июля в 00.10 на 587 километре автодороги «Вятка». Водитель ВАЗ не справился с управлением и съехал в кювет. В результате пострадал сам водитель и его пассажирка, которая находилась на заднем сидении. Оба были госпитализированы.

Все обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

18 июля в Предгорном округе Ставропольского края в результате столкновения фуры и легкового автомобиля погибли три человека. Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.