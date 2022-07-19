Ульяновские школьники пройдут по границе Европы и Азии

Команда из пяти ульяновских школьников из объединения «Пеший туризм» Дворца творчества под руководством двух педагогов отправится в поход по территории Челябинской области 20 июля. Об этом во вторник, 19 июля, сообщает ulpravda.ru.

Школьники 14-16 лет доберуться до пункта назначения на поезде. После этого они отправятся в национальный парк «Таганай» на Южном Урале на границе Европы и Азии. Школьникам предстоит преодолеть 104 км за 10 дней. Они поднимутся на вершины Ицыл, Круглица и Дальний Таганай.

Во время похода ребята также будут заниматься спортом. Также они посетят местные достопримечательности, в том числе озеро «Тургояк» — второе по прозрачности после Байкала.

Поход завершится 31 июля.

Ранее, 11 июля, сообщалось, что выдачу разрешений на посещение маршрута по Большой Байкальской тропе (ББТ) в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области приостановили из-за появления на тропе медведицы с медвежонком.