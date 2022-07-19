МЧС России с марта доставило в Донбасс 43 тыс. т гуманитарной помощи

МЧС Росиии с марта доставило 43 тыс. т гуманитарной помощи в Донбасс и обезвредило в регионе 46 тыс. т взрывоопасных предметов. Об этом во вторник, 19 июля, заявил глава ведомства Александр Куренков.

«Всего с начала марта 540 колоннами МЧС России доставлено почти 43 тыс. т гуманитарного груза. Очищена территория около 246 га, обнаружено свыше 46 тыс. взрывоопасных предметов. Проводится санитарная обработка и обеспечение водоснабжения населенных пунктов. Данная работа будет продолжена», — заявил он в ходе рабочей встречи с главами спасательных ведомств Донбасса.

Также Куренков поздравил главу МЧС ДНР Алексея Кострубицкого с присвоением звания «Герой Донецкой Народной Республики».

«Награда свидетельствует о мужестве, героизме и трудолюбии, которое вы проявили при исполнении служебного долга по защите населения Донецкой Народной Республики», — отметил он.

17 июля Минобороны России сообщило о доставке гумпомощи в село Никольское Херсонской области. С просьбой об организации доставки гуманитарного груза обратились местные жители через расположенный в области центр гуманитарной помощи. Они собрали списки необходимых лекарств и продуктов, после чего передали их в центр.

16 июля российские военные доставили гуманитарную помощь в Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР). Жители города получили крупы, макароны, масло, чай, консервы, сахар, сладости для детей и подгузники.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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