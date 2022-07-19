На форуме «Сильные идеи для нового времени» обсудили возможности развития внешней торговли России

Участники сессии «Трансформация подходов работы на зарубежных рынках: вызовы и возможности», которая прошла во время форума «Сильные идеи для нового времени», обсудили варианты развития международных торговых отношений России в текущих условиях.

Руководитель центра поддержки внешнеэкономической деятельности и развития регионов Галина Баландина заявила о необходимости вовлечения российского бизнеса в формирование торговой политики страны и настройки таможенного законодательства. По ее словам, сейчас товарные потоки переориентируются на северо-западное, южное и юго-восточное направления, в связи с чем ожидаются логистические сложности, которые в ближайшей перспективе будут сняты за счет модернизации транспортной инфраструктуры. Она отметила, что следует прекратить дискуссию, нужно ли России выходить из Всемирной торговой организации, поскольку участие в ней закладывает правовые основы для торгового и таможенного сотрудничества с другими странами. По ее словам, экспертный совет АСИ также мог бы поучаствовать в решении данного вопроса.

«Самое «узкое горлышко» сейчас — это то, что блокирует любые большие дела или вложения инвестиций, самые важные шаги, — это курс открытой экономики, понятная торговая политика, снижение административных барьеров в сфере таможенного администрирования, смягчение административной и уголовной ответственности, поспевание транспортно-логистической и таможенной инфраструктуры за новыми потребностями бизнеса», — подчеркнула Баландина.

Гендиректор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг отметил, что для того, чтобы удержать и привлечь иностранных инвесторов, следует создавать механизмы, правила и параметры будущей кооперации. «Россия и другие страны Европы — географические соседи, никто друг от друга уходить не может, мы обречены на сотрудничество. Нам нужно дальше усовершенствовать те принципы, которые еще в силе и позволяли нам работать вместе. Несмотря на беспрецедентные вызовы, мы увидели большую поддержку европейского бизнеса со стороны властей, готовность решать вопросы быстро и эффективно, нужно продолжать этот business-friendly подход. Бизнесу также нужны время и гибкость, чтобы приспособиться к новым реалиям», — сказал Шиллинг. По его словам, властям также нужно обратить особое внимание на борьбу с контрафактом, учитывая использование механизмов параллельного импорта.

«Евразийская повестка для европейского бизнеса оставалась актуальной до этого года, мы видели интерес к рынкам в данном регионе. Но интерес никуда не ушел, открываются новые возможности, и европейские компании проявляют большой интерес к Казахстану, Узбекистану, Армении, так что эта повестка будет дальше усиливаться и мы должны к ней адаптироваться», — сказал Шиллинг. Он добавил, что сегодня самый большой риск для России — это сохранение работы временных условий и механизмов для бизнеса.

Директор департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии Гоар Барсигян подчеркнула, что современные реалии существенно влияют на географию международных контактов России и стран-участниц ЕАЭС. Активное взаимодействие сейчас ведется с Сербией, Сингапуром, Вьетнамом, Кубой, Молдавией, Монголией, странами ШОС, АСЕАН, СНГ.

По ее словам, сейчас евразийская интеграция становится более глубокой и емкой, но введенные в отношении России ограничения создают трудности для экономик стран ЕАЭС, при этом открывая для них новые возможности. Барсегян призвала грамотно использовать их на рынке для создания и продвижения собственных инвестпроектов. Бизнес стран-участниц ЕАЭС должен налаживать более тесную взаимосвязь и сильнее вовлекаться во внутренние процессы, добавила Барсегян.

Гендиректор движения «Сделано в России» Михаил Садченков отметил, что на текущем этапе национальный бренд может нести риски для тех или иных производителей, но это не будет долгосрочным трендом.

«Конечно, никто никакие санкции против России снимать не будет, уступки будут точечными. Основная борьба идет не за те рынки, которые мы уже потеряли, а за наших партнеров — ЕАЭС, Азия, Ближний Восток, Африка. В этом контексте бренд «Сделано в России» имеет место как коммуникационный инструмент, который дал бы бизнесу возможность налаживания новых связей с новыми рынками. Выращивание полноценного агентства, которое бы занималось продвижением российского бизнеса, — ключевая задача бренда «Сделано в России», — заявил Садченков.

По его словам, сейчас Россия под национальным брендом должна продвигать на Ближний Восток и страны Азиатско-Тихоокеанского региона все, что связано с высокотехнологичной сферой. Он отметил, что уже у ОАЭ есть большой запрос на партнерство с Россией в сфере энергетики, медицины, робототехники, продовольствия и производства удобрений. Садченков также призвал создать бренд «Сделано в ЕАЭС» и отдельные бренды в каждом государстве — участнике союза.