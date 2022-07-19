Два человека погибли и один пострадал в ДТП с фурой на Урале
В Свердловской области в результате столкновения грузового и легкового автомобилей погибли два человека, еще один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла 19 июля на 92-м км трассы Екатеринбург – Тюмень. По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-2105 при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество грузовику, двигавшемуся по главной. Машины столкнулись.
В результате ДТП водитель и пассажирка «ВАЗа» погибли на месте. Еще одна женщина-пассажир получила различные травмы, пишет Megatyumen.ru.
Движение на участке трассы затруднено. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
18 июля в Предгорном округе Ставропольского края в результате столкновения фуры и легкового автомобиля погибли три человека. Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.