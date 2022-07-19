Неизвестный с ножом напал на водителя автобуса в Иерусалиме

В Иерусалиме водителя автобуса ранили ножом, передает 19 июля сайт NEWSru.co.il.

Сообщается, что 41-летний мужчина получил ранение средней тяжести, он был доставлен в больницу.

Согласно данным предварительного расследования, нападение было совершено жителем палестинского города Рамалла. Подозреваемый был нейтрализован.

Ранее, 12 апреля, в ходе поиска нелегальных палестинских рабочих на стройке в городе Ашкелон израильского полицейского пытались ударить ножом. Правоохранитель нейтрализовал преступника, но получил легкие ранения.