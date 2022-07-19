Комсомольский пруд в Липецке спустят и почистят

В Липецке полностью осушат Комсомольский пруд. Запорные шлюзы уже открыты. Затем пруд предстоит снова наполнить водой.

Lipetskmedia поясняет, что в конце весны на пруду появились промоины. Из-за недостатка воды фонтаны не работали. Недочеты обнаружили уже после того, как был заключен контракт с подрядчиком, а пруд заполнили водой. Поэтому восстановлением чаши займется уже другая компания, победившая в аукционе на проведение второго этапа работ.

Специалистам после спуска воды придется разобрать бетонное основание стенки в канале, через который в пруд поступает вода из реки Воронеж, затем откачать остаток воды и демонтировать трубопровод. Углубления заложат глиной, уплотнят, обустроят опалубку и оборудуют закладные для креплений подпорной стены.

Gorod48 в управлении главного смотрителя рассказали, что на полный спуск, а это порядка 22 тыс. куб. м, потребуется около двух дней. А на ремонт — не менее двух недель. Внутри чаши образовался большой слой ила, спуститься на дно проблематично даже самой мощной спецтехнике.

Ранее сообщалось, что в Липецке появилась первая в городе «умная» остановка. Павильон оборудован цифровыми сервисами, в том числе точкой доступа Wi-Fi, там есть 12 USB-портов для зарядки гаджетов и система подогрева сидений зимой.