Реклама
Прямой эфир
Мир
В Германии из-за дефицита газа возможна заморозка производства бумаги
Мир
Военный США заявил о вранье американских генералов о положении ВСУ в Донбассе
Экономика
У россиян на 12 п.п. вырос уровень доверия к рублю
Мир
В гонке за пост премьера Британии остались Сунак, Мордонт и Трасс
Армия
Бывший офицер ВВС Швеции погиб в районе Донецка
Мир
Путин заявил о рекордном товарообороте между РФ и Ираном
Политика
В Кремле прокомментировали планы Киева потопить ЧФ и отвоевать Крым
Мир
ВС РФ уничтожили 200 боевиков «Правого сектора» в запорожской Камышевахе
Экономика
Курс доллара вновь упал ниже 55 рублей
Мир
Польская прокуратура возбудила дело из-за нападения на посла РФ 9 мая
Наука
Солнечная буря обрушится на Землю 19 июля

Комсомольский пруд в Липецке спустят и почистят

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Липецке полностью осушат Комсомольский пруд. Запорные шлюзы уже открыты. Затем пруд предстоит снова наполнить водой.

Lipetskmedia поясняет, что в конце весны на пруду появились промоины. Из-за недостатка воды фонтаны не работали. Недочеты обнаружили уже после того, как был заключен контракт с подрядчиком, а пруд заполнили водой. Поэтому восстановлением чаши займется уже другая компания, победившая в аукционе на проведение второго этапа работ.

Специалистам после спуска воды придется разобрать бетонное основание стенки в канале, через который в пруд поступает вода из реки Воронеж, затем откачать остаток воды и демонтировать трубопровод. Углубления заложат глиной, уплотнят, обустроят опалубку и оборудуют закладные для креплений подпорной стены.

Gorod48 в управлении главного смотрителя рассказали, что на полный спуск, а это порядка 22 тыс. куб. м, потребуется около двух дней. А на ремонт — не менее двух недель. Внутри чаши образовался большой слой ила, спуститься на дно проблематично даже самой мощной спецтехнике.

Ранее сообщалось, что в Липецке появилась первая в городе «умная» остановка. Павильон оборудован цифровыми сервисами, в том числе точкой доступа Wi-Fi, там есть 12 USB-портов для зарядки гаджетов и система подогрева сидений зимой.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022