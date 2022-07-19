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СМИ выяснили, что Галкин единолично владеет замком в деревне Грязь

«КП»: Галкин единолично владеет замком в деревне Грязь
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Фото: Global Look press/Gennadii Usoev
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Супруга российского юмориста Максима Галкина, певица Алла Пугачева, не значится в списке владельцев замка в деревне Грязь, в котором семья до недавнего отъезда в Израиль проживала со своими детьми. Как удалось выяснить 19 июля «Комсомольской правде», по всем документам Галкин является единственным владельцем своего особняка.

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«На самом деле это аж 16 земельных участков общей площадью 21,2 тыс. кв. м, или 212 соток. Самый маленький земельный объект — всего 102 кв. м, самый большой — 2500», — указано на сайте kp.ru.

Стоимость недвижимости супругов оценивается примерно в 1 млрд рублей. Кроме основного жилого здания, в комплекс входят бассейн и спа, а также небольшая подсобка, в которой, предположительно, проживает персонал, пишет «Газета.Ru».

Ранее в мае в СМИ появилась информация, что супружеская пара якобы решила продать замок в Грязи, однако внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков опроверг данные заявления.

Галкин и Пугачева уехали из России в Израиль после начала спецоперации по защите Донбасса.

В мае певица прокомментировала оскорбление в свой адрес, появившееся на стене телецентра «Останкино», где, предположительно, появилась фраза: «Алла, хорошо, что ты убежала!». Певица опубликовала видеоролик, подписав его кратко: «Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живите спокойно, страна!».

Пугачева и Галкин живут в Израиле в элитном особняке, который находится в так называемой израильской Рублевке. Стоимость виллы, которую съемочной группе «Известий» удалось запечатлеть с коптера, составляет не меньше $6 млн.

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