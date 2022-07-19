СМИ выяснили, что Галкин единолично владеет замком в деревне Грязь

Супруга российского юмориста Максима Галкина, певица Алла Пугачева, не значится в списке владельцев замка в деревне Грязь, в котором семья до недавнего отъезда в Израиль проживала со своими детьми. Как удалось выяснить 19 июля «Комсомольской правде», по всем документам Галкин является единственным владельцем своего особняка.

«На самом деле это аж 16 земельных участков общей площадью 21,2 тыс. кв. м, или 212 соток. Самый маленький земельный объект — всего 102 кв. м, самый большой — 2500», — указано на сайте kp.ru.

Стоимость недвижимости супругов оценивается примерно в 1 млрд рублей. Кроме основного жилого здания, в комплекс входят бассейн и спа, а также небольшая подсобка, в которой, предположительно, проживает персонал, пишет «Газета.Ru».

Ранее в мае в СМИ появилась информация, что супружеская пара якобы решила продать замок в Грязи, однако внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков опроверг данные заявления.

Галкин и Пугачева уехали из России в Израиль после начала спецоперации по защите Донбасса.

В мае певица прокомментировала оскорбление в свой адрес, появившееся на стене телецентра «Останкино», где, предположительно, появилась фраза: «Алла, хорошо, что ты убежала!». Певица опубликовала видеоролик, подписав его кратко: «Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живите спокойно, страна!».

Пугачева и Галкин живут в Израиле в элитном особняке, который находится в так называемой израильской Рублевке. Стоимость виллы, которую съемочной группе «Известий» удалось запечатлеть с коптера, составляет не меньше $6 млн.