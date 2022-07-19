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Ученики начальных школ Запорожской области будут получать бесплатное питание

Ученики начальных школ Запорожской области будут получать бесплатное горячее питание с 1 сентября
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Ученики начальных школ Запорожской области с 1 сентября будут получать бесплатное горячее питание. Об этом во вторник, 19 июля, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) области Евгений Балицкий.

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«Кроме того, прорабатывается вопрос выплаты родителям учеников средств на приобретение формы и учебных принадлежностей для подготовки к школе», — приводит его слова телеканал «Запорожье-24».

29 июня сообщалось, что первая школа в Запорожье получила российскую аккредитацию. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что школа, получившая свидетельство об аккредитации в соответствии с российским законодательством, имеет право выдавать аттестаты об окончании школы. В тот же день выпускники школы № 15 первыми получили аттестаты российского образца.

Тогда же Министерство обороны РФ сообщило о том, что около 700 школьников Мелитополя приняли участие в тестировании для продолжения обучения с сентября. Тестирование состоялось на территории гимназии № 1. По словам заместителя директора, это делается для понимания, насколько дети усвоили программу за предыдущий класс, чтобы начать учебный год.

Часть Запорожской области Украины перешла под контроль российских военных в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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