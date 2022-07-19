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Exeed увеличил количество дилеров в России на 63%

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Фото: ТАСС/EPA/Maxim Shipenkov
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Количество дилерских центров премиальной китайской марки Exeed в России за шесть месяцев 2022 года выросло на 63%, достигнув 83 автосалонов. Об этом 19 июня сообщил сайт motor1.com.

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По мнению многих экспертов российского авторынка, Exeed нацелился на замещение в России премиальных брендов японских и немецких марок. Часть из них либо уже покинули РФ, либо прекратили поставки автомобилей, в результате чего дилеры распродают складские остатки.

Новые дилеры Exeed открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Калуге, Туле, Иваново, Сочи, Казани, Барнауле и других российских городах.

14 июля стало известно, что компания Exeed представит в РФ кроссовер Exeed TXL с новым 2-литровым мотором. В 2023 году запланирована российская премьера нового купеобразного кроссовера, который займет место между нынешними моделями TXL и VX. В компании намекнули, что новая машина станет развитием концепта AntlatiX.

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