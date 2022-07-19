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«Дубы будущего» дали всходы в питомнике в Подмосковье

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В Бородинском лесничестве Московской области дали всходы деревья, посаженные в 2021 году в рамках акции «Дубы будущего». Тогда сотрудники лесничества вместе со школьниками собрали 173 кг желудей и высеяли их в лесном питомнике.

Дубы посадили в лесном питомнике ГАУ МО «Центрлесхоз», который находится на территории Колоцкого участкового лесничества Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес», уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам главы регионального комитета лесного хозяйства Олега Баженова, в Подмосковье дуб является одной из лесообразующих пород. В юном возрасте сеянцам необходимый уход, его обеспечат в питомнике.

Деревья пробудут там два года, а затем в рамках нацпроекта «Экология» их высадят на участках Подмосковья, где проводится лесовосстановление.

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