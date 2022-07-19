Reuters: ЕС смягчит санкции против российских банков для торговли продовольствием

Европейский союз (ЕС) изменит санкции в отношении РФ, частично разморозив средства нескольких российских банков для торговли продовольствием. Об этом сообщает 19 июля агентство Reuters, ссылаясь на проект документа.

Уточняется, что меры примут 19 июля. Они подразумевают разморозку экономических ресурсов банков ВТБ, Совкомбанка, Промсвязьбанка, Новикомбанка, банка «Открытие», Акционерного банка «Россия» и ВЭБа.

Также Брюссель планирует облегчить экспорт продовольствия из российских портов, обслуживание которых приостановилось на фоне санкций.

Средства разморозят после того, как будет установлено, что они необходимы для сделок по покупке, импорта или доставки продовольствия и сельхозпродукции, включая пшеницу и удобрения.

18 июля замглавы МИД России Сергей Вершинин обсудил с замгенсека ООН Марком Гриффитсом беспрепятственный доступ на мировые рынки российского продовольствия, удобрений и сырья. До этого Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что считает необходимым немедленно вернуть на мировые рынки продовольствие и удобрения России и Украины.

14 июля США уже разрешили проводить банковские переводы с Россией, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием.

Россия входит в тройку мировых лидеров-поставщиков минеральных удобрений и играет важную роль в обеспечении глобальной продуктовой безопасности.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Президент РФ Владимир Путин отмечал в апреле, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов ударил по самой Европе, а также США. Везде растут цены, а инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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