Ремонт улицы Пограничников почти завершили в Красноярске

В Красноярске на завершающей стадии находится ремонт отрезка улицы Пограничников протяженностью около 4 км. Об этом сообщает городская администрация.

Работы ведутся на участке от дома № 2 до улицы Ястынской, протяженность которого составляет 3,8 км. Подрядчик заменил асфальтовое покрытие, установил новые бортовые камни, обустроил тротуары с лавочками и урнами.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, на завершающем этапе рабочие установят дорожные знаки и нанесут разметку.

Дорожные работы продолжаются на улицах Маерчака, Абытаевской и Красной Армии. Сейчас власти ищут подрядчика на обновление улицы Волжской.