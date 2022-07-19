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Администрация Херсонской области заявила о повреждении Антоновского моста при обстреле ВСУ

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Херсон и попали в Антоновский мост через Днепр. Об этом заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.

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Объект получил незначительные повреждения, продолжает функционировать.

«Попали болванки HIMARS, всего четыре отверстия. Одно примерно метр в диаметре и три отверстия — примерно 20–30 см. Точечно ударили, хотели отрезать часть города со стороны Алешек», — рассказал он «Интерфаксу».

Жилые дома вокруг конструкции получили незначительные повреждения, взрывной волной выбило стекла.

Ранее в этот день Стремоусов сообщил, что ВСУ выпустили шесть ракет по Херсонской области. Пять ракет удалось сбить, одна упала в районе Антоновского моста. Также он сообщил, что общее количество нанесенных ракетно-артиллерийских ударов по территории Херсонской области с начала специальной военной операции составляет около 3700 ударов.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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