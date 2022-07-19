Ученые обнаружили спящую черную дыру в бинарной системе туманности Тарантул

В туманности Тарантул международная группа исследователей обнаружила бинарную систему, состоящую из голубой звезды и спящей черной дыры VFTS 243 — первого подобного примера за пределами Солнечной системы. Ученые опубликовали 18 июля соответствующее видео на платформе YouTube, данные об исследовании размещены в научном журнале Nature Astronomy.

Так, Тарантул расположен в Большом Магеллановом Облаке — галактике-спутнике Млечного Пути. Данная черная дыра как минимум в девять раз больше Солнца и вращается вокруг горячей голубой звезды, чья масса превышает солнечную в 25 раз, передает «Газета.Ru». По мнению ученых, подобные спящие черные дыры образуются по истечении жизненного срока массивными звездами, которые разрушаются под действием собственной гравитации.

При этом, по данным исследователей, в этот раз звезда-прародительница исчезла без взрыва. Открытие стало результатом шести лет наблюдений, полученных с помощью прибора FLAMES (Fiber Large Array Multi Element Spectrograph), установленного на VLT (Very Large Telescope) ESO.

12 мая глобальная сеть радио- и миллиметровых обсерваторий «Телескоп горизонт событий» (EHT) и Европейская южная обсерватория (ESO) получили первую в истории фотографию сверхмассивной черной дыры в центре галактики Млечный путь, в которой расположена Земля.

6 апреля стало известно, что исследователи Института внеземной физики Общества имени Макса Планка в Германии обнаружили новую структуру внутри Млечного пути — внутреннее кольцо богатых металлом звезд, которые моложе звезд в баре, — вытянутой структуре из звезд и газа в галактическом диске.