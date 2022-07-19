Реклама
Прямой эфир
Мир
В гонке за пост премьера Британии остались Сунак, Мордонт и Трасс
Армия
Бывший офицер ВВС Швеции погиб в районе Донецка
Мир
Путин указал на хорошие темпы развития отношений между РФ и Ираном
Политика
В Кремле прокомментировали планы Киева потопить ЧФ и отвоевать Крым
Мир
ВС РФ уничтожили 200 боевиков «Правого сектора» в запорожской Камышевахе
Экономика
Курс доллара вновь упал ниже 55 рублей
Мир
Польская прокуратура возбудила дело из-за нападения на посла РФ 9 мая
Наука
Солнечная буря обрушится на Землю 19 июля
Общество
МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона
Армия
Два ракетоносца Ту-160 провели полет над нейтральными водами Баренцева моря
Общество
В Москве выявлены первые случаи подвида коронавируса «Кентавр»

В Госдуме оценили вероятность школьных выплат в 2022 году

Депутат Госдумы Бессараб не исключила возможность школьных выплат в 2022 году
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб во вторник, 19 июля, в беседе с «Известиями» оценила вероятность выплат перед школой семьям с детьми в текущем году.

Десять в прогрессии: сколько семей получили выплаты на подготовку к школе
И может ли эта мера поддержки стать ежегодной

По словам депутата, принятие подобных решений зависит от экономической ситуации. Так, по сравнению с прошлым годом обстоятельства изменились.

«В первую очередь государству удалось охватить нуждающиеся семьи всех категорий. Если еще в прошлом году часть семей не получала помощь, например с детьми в возрасте от 6 до 17 лет, то уже в этом году им также оказывают поддержку. Уверена, если семьям потребуется помощь, то президент примет соответствующее решение», — подчеркнула Бессараб.

30 сентября 2021 года Счетная палата предложила утвердить ежегодные выплаты в размере 20 тыс. рублей семьям, в которых воспитываются дети школьного возраста. Согласно отчету ведомства, денежная помощь должна оказываться в срок перед началом учебного года в образовательных учреждениях и выделяться из средств материнского капитала.

При этом, по информации Счетной палаты, сборы в школу мальчика составили 19 335,38 рубля, а девочки — 23 844,76 рубля. Это, как уточняется, сопоставимо со среднемесячной номинальной начисленной заработной платой во многих регионах страны в соотношении 35% и 43%.

В 2021 году начиная со 2 августа в период подготовки к школе семьям выплачивалось 10 тыс. рублей. Соответствующее поручение сделал президент России Владимир Путин.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022