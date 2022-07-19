В Госдуме оценили вероятность школьных выплат в 2022 году

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб во вторник, 19 июля, в беседе с «Известиями» оценила вероятность выплат перед школой семьям с детьми в текущем году.

По словам депутата, принятие подобных решений зависит от экономической ситуации. Так, по сравнению с прошлым годом обстоятельства изменились.

«В первую очередь государству удалось охватить нуждающиеся семьи всех категорий. Если еще в прошлом году часть семей не получала помощь, например с детьми в возрасте от 6 до 17 лет, то уже в этом году им также оказывают поддержку. Уверена, если семьям потребуется помощь, то президент примет соответствующее решение», — подчеркнула Бессараб.

30 сентября 2021 года Счетная палата предложила утвердить ежегодные выплаты в размере 20 тыс. рублей семьям, в которых воспитываются дети школьного возраста. Согласно отчету ведомства, денежная помощь должна оказываться в срок перед началом учебного года в образовательных учреждениях и выделяться из средств материнского капитала.

При этом, по информации Счетной палаты, сборы в школу мальчика составили 19 335,38 рубля, а девочки — 23 844,76 рубля. Это, как уточняется, сопоставимо со среднемесячной номинальной начисленной заработной платой во многих регионах страны в соотношении 35% и 43%.

В 2021 году начиная со 2 августа в период подготовки к школе семьям выплачивалось 10 тыс. рублей. Соответствующее поручение сделал президент России Владимир Путин.