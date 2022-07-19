Филиал лесхоза в Приангарье выплатил 1,8 млн рублей долга по зарплате

В Иркутской области один из филиалов лесного хозяйства выплатил 54 работникам заработную плату, долг по которой превысил 1,8 млн рублей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Надзорное ведомство выявило факт невыплаты зарплаты в ходе проверки исполнения трудового законодательства. Как выяснилось, за май 2022 года филиал лесхоза задолжал работникам 1,8 млн рублей.

«Ведомство внесло представление директору учреждения. Права сотрудников филиала лесхоза восстановлены, зарплата им выплачена в полном объеме», — рассказали в прокуратуре.

Ранее в июле «Известия» со ссылкой на исследования FinExpertiza сообщали, что средний заработок женщин в России, занятых на крупных и средних предприятиях, в 2021 году составил 42,8 тыс. рублей с учетом всех премиальных. При этом мужчины получали 62,1 тыс. рублей. Таким образом, размер зарплаты женщин составил 68,9% от мужской — или на 31,1% меньше, отмечается в исследовании.